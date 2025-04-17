Kurultay İptali İçin Dava Açıldı

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve partinin yetkili kurullarının görevden alınması talebiyle dava açtı. Dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Daha önce farklı mahkemelerde açılan davaların birleştirilmesiyle oluşan dosyada, ilk duruşmada herhangi bir esas kararı çıkmadı. Mahkeme, kurultaya ilişkin devam eden savcılık soruşturması nedeniyle süreci ileri bir tarihe erteledi.

SAVCILIK DOSYASI BEKLENİYOR

Duruşma sonrasında basın mensuplarına bilgi veren Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, “Bu aşamada herhangi bir karar beklenmiyordu. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma dosyası mevcut. Henüz bu dosyada bir iddianame düzenlenmedi” açıklamasında bulundu. Mahkeme, söz konusu savcılık dosyasının duruşma dosyasına celbi için müzekkere yazılmasına ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvuru doğrultusunda da iletişim sağlanmasına karar verdi. Avukat Üregen, 38. Olağan Kurultay’a ek olarak, geçmiş haftalarda yapılan 21. Olağanüstü Kurultay için de iptal talebiyle yeni bir dava açacaklarını dile getirdi. “Muhtemelen haftaya 21. Kurultay hakkında da dava açacağız” ifadelerini kullandı.