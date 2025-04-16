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Kuruluş Osman Geri Döndü!

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HEYECAN DOLU BÖLÜMLER

Kuruluş Osman dizisi, her hafta ATV ekranlarında izleyicilere gerilim dolu anlar sunmayı başarıyor. Mayıs ayında sezon finali yapmaya hazırlanan dizide gerilim ve heyecanın düşmemesi ekran başındakilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Özge Törer ve Burak Özçivit’in birlikte yer aldığı dizide heyecan bir kez daha zirveye ulaşıyor.

HALİME BELİRSİZLİĞİ ÇÖZÜLÜYOR

Uzun süredir devam eden Halime belirsizliği, Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne damga vurdu. İzleyiciler, nihayet merakla bekledikleri o ismi görmüş oldu. Dizi, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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