Kurumlar Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün Yarın

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ YARIN DOLUYOR

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2024 hesap dönemine ilişkin beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın gün sonunda sona erecek. Bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi sürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) daha önce 30 Nisan olarak belirlenen 2024 hesap dönemine yönelik beyanname verme süresi 5 Mayıs’a ertelendi ve bu tarihe kadar verilen beyannamelere ilişkin ödemelerin yapılması gerekiyor.

ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLANLARIN UYGULAMASI

Bunun yanı sıra, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar, vergi ödemelerini verdikleri beyannamelerinin bulunduğu ayın sonuna kadar gerçekleştirebiliyor. Mükellefler, vergilerini GİB’e ait “gib.gov.tr” internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden ya da anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yurtdışında faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Aynı zamanda, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar aracılığıyla da PTT şubelerinden ödemeler yapılabiliyor.

İNDİRİMLERDEN YARARLANMA İMKANI

Beyanname vermek için gerekli belgeler arasında bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar ve kurum ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine dair bildirimler bulunuyor. Aynı zamanda AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara dair belgelerin de beyanname ile sunulması önemli. Kurumlar vergisi mükellefleri, (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonları hariç) belirli şartları taşıdıkları takdirde, beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerin yüzde 5’ine kadar indirim uygulayabiliyor. Bu indirim için, beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve herhangi bir vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.