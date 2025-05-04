Kurumlar Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün Yarın

2024 HESAP DÖNEMİ BEYANNAME VERME SÜRESİ

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 hesap dönemine ait beyanname verme süreleri ve bu beyanlar üzerindeki vergi ödemeleri yarın gün sonunda doluyor. Belirtilen bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, daha önce 30 Nisan olarak belirlenen beyanname verme süresini 5 Mayıs’a erteledi. Bu süreçte verilen beyannamelere ilişkin ödemeler de aynı tarihe kadar yapılması gerekiyor.

ÖZEL HESAP DÖNEMİ VE ÖDEME KANALLARI

Özel hesap dönemi belirlenen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor. Mükellefler, vergilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı hesaplarından, ayrıca yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Bunun yanı sıra, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de vergilerini ödemeleri mümkün.

BİLGİ VE BELGELERİN EKLENMESİ

Beyannameye eklenmesi gereken belgeler arasında bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri yer alıyor. Ayrıca, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar ile kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimlerin de sunulması gerekiyor. AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirimler ve istisnalara ilişkin belgelerin de beyanname ile birlikte verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

MÜKELLEFLERE YÜZDE 5 İNDİRİM

Kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belli şartları taşıyanların beyanları üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i indirimli olarak uygulanabiliyor. Bu indirim için, belirtilen yılın yanı sıra bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin zamanında ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun olmaması gibi şartlar aranıyor.