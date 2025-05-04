Kurumlar Vergisi Beyannamesi Yarın Son

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME SÜRESİ SONUNA GELİYOR

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2024 hesap dönemine ait beyannamelerini verme ve bu beyanneler üzerine tahakkuk eden vergileri ödeme süresi yarın sona erecek. Muhabirlerin derlediği verilere göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernekler veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları için beyanname dönemi sürüyor. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından daha önce 30 Nisan olarak belirlenen 2024 hesap dönemine ait beyanname verme süresi 5 Mayıs’a uzatıldı. Verilen beyannamelere ilişkin ödemelerin de 5 Mayıs’a kadar yapılması zorunlu.

ÖZEL HESAP DÖNEMİNE SAHİP KURUMLAR

Öte yandan, özel hesap dönemi belirlenen kurumlar, vergilerini beyanname verdikleri ayın sonuna kadar ödeyebiliyor. Mükellefler, vergilerini GİB’in “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla, ayrıca yabancı ülkelerdeki bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Bunun dışında, anlaşmalı bankaların şubeleri ile internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar kullanılarak ve PTT şubelerinden de ödeme yapılabiliyor.

İNDİRİM AVANTAJLARI

Beyanname ile birlikte, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar ve teknokent sermaye desteklerine ilişkin belgelerin eklenmesi önem taşıyor. Ayrıca AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı ve sınai mülkiyet hakkı istisnasına dair bilgi ve belgelerin de beyan edilmesi gerekiyor. Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’ine indirim uygulanıyor. Bu indirimden faydalanmak isteyen mükelleflerin, indirim hesaplanacak beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yıla ait vergileri kanuni süre içerisinde ödemesi ve vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekiyor.