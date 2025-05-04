Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Son Günü Yarın

KURUM VERGİSİ BEYANNAME SÜRELERİ DOLUYOR

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 hesap dönemine ait beyannamelerini verme süresi yarın gün sonunda sona erecek. Edinilen bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, daha önce 30 Nisan olarak açıklanan 2024 hesap dönemine yönelik beyanname verme süresini 5 Mayıs’a erteledi. Bu tarihe kadar verilen beyannamelere ilişkin vergi ödemelerinin de yapılması gerekiyor.

ÖZEL HESAP DÖNEMİ ANLAŞMASI

Öte yandan, özel hesap dönemine sahip kurumlar, vergilerini beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeyebiliyor. Mükellefler, vergi ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartları veya hesaplarıyla, yabancı ülkede faaliyet yürüten banka kartlarıyla da ödeme yapabiliyorlar. Ek olarak, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık kanallar aracılığıyla ya da PTT şubelerinden de ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Beyannamelerin yanında bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti gibi belgelerin eklenmesi gerekiyor. Ayrıca, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri gibi bilgiler de beyanname ile sunulmalı. AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı ve sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin belgelerin de eklenmesi önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i indirimden yararlanabiliyor. Bunun için, beyannameye ilişkin yıl ile bu yıldan önceki iki yıla ait vergilerin yasal süresi içinde ödenmesi ve vadesi geçmiş bir borcun bulunmaması şartları aranıyor.