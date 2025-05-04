Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Süresi Yarın

KURUM VAHİYLERİ İÇİN BEYANNAME SÜRELERİ

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın akşam sona eriyor. Kurumlar vergisi mükellefi olarak kabul edilen sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi devam ediyor. Bununla beraber, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) daha önce 30 Nisan olarak ilan ettiği 2024 hesap dönemi için beyanname verme süresini 5 Mayıs’a erteledi. Bu dönemde sunulan beyannamelere ilişkin ödemelerin ise bu tarihe kadar yapılması gerekiyor.

ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLANLAR

Ayrıca, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar, vergilerini, beyannamelerini verdikleri dönemin sonuna kadar ödeyebiliyor. Mükellefler, vergilerini GİB’in resmi “gib.gov.tr” web sitesi üzerinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla, anlaşmalı bankaların kredi kartları veya hesaplarıyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartları ile de gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar kullanarak veya PTT şubelerinden de ödeme yapma imkanı bulunuyor.

BEYANNAMELER İÇİN GEREKEN BELGELER

Beyannamelerin ekinde ise bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi birçok bilgi ve belgenin yer alması gerekiyor. Ayrıca, AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı gibi indirim ve istisnalarla ilgili bilgi ve belgelerin de beyannameyle birlikte sunulması önemli bir konu. Alım şartlarını taşıyan kurumlar vergisi mükellefleri, beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’ine kadar indirim avantajından yararlanabiliyor. Bunun için indirimin uygulandığı beyanname yılı ile önceki iki yılına ait vergilerin yasal süre içinde ödenmiş olması ve vadesi geçmiş bir borcun bulunmaması şartı aranıyor.