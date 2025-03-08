Kuryeler İçin Yeni Denetim Düzenlemeleri Başladı

DİJİTAL HİZMETLER POSTA SEKTÖRÜNE DAHİL EDİLDİ

8 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile dijital platformlarda sunulan hızlı gönderi hizmetleri, artık posta sektörü kapsamında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürürlüğe giren bu düzenleme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE RAPORLAMA ZORUNLULUĞU

Bakan Uraloğlu, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu ile mevzuata aykırı çalışma saatleri ve bunun getirdiği olumsuzlukların önüne geçeceklerini belirtti. Pandemi sürecinde zorunlu hale gelen ve sektöre dönüşen dijital ortamda sunulan kurye hizmetlerinin, tüketici memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı. Uraloğlu, “Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak zamanla genişledi. Sektördeki ani büyüme, bu konuda düzenleme ihtiyacını doğurdu.” dedi.

Uraloğlu, ayrıca Avrupalı ülkelerde benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. “AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesini, tüketici memnuniyetini ve gönderi güvenliğini güvence altına alacağız.” şeklinde konuştu.

DENETİM VE ŞİKAYET SİSTEMİ YENİLİĞİ

Yeni düzenlemenin, hizmeti sunan şirketlerin denetim altında tutulmasını sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Önceden bu alanda herhangi bir denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi sorunlar yaşanıyordu. Ancak yetkilendirme ve denetim şartları ile birlikte, tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz.” dedi.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli yenilikler getirdiğini ve negatif dışsallıkların en aza indirilmesini sağlayacak yükümlülüklerin getirileceğini belirtti. Bakan, “Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu ile mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz.” açıklamasında bulundu.

KAYIT DIŞILIĞA SON VERİLECEK

Bakan Uraloğlu, düzenleme ile kayıt dışı posta hizmetlerinin önlenmesini hedeflediklerini belirtti. Uraloğlu, “Hizmetlerin daha planlı ve sistemli bir şekilde sunulması sağlanacak. Bu sayede hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek.” ifadeleriyle yeni düzenlemenin önemini vurguladı.