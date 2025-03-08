Kuryeler İçin Yeni Düzenlemeler Yürürlükte

DİJİTAL GÖNDERİ HİZMETLERİ POSTA SEKTÖRÜ KAPSAMINA ALINDI

8 Mart 2025 tarihinde yayımlanan düzenlemeyle, dijital platformlarda sunulan hızlı gönderi hizmetleri artık posta sektörü kapsamına alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yeni düzenlemeyle ilgili olarak bazı açıklamalar yaptı.

DENETİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLULUĞU

Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz.” sözlerini kullandı. Pandemi döneminde zorunlu hale gelen ve gelişen dijital ortamlar üzerinden sağlanan kurye hizmetlerine yönelik bu düzenleme, tüketici memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılmasını amaçlıyor. Uraloğlu, “Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu.” dedi.

Bakan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde benzer hizmetlerin posta sektörü altına alındığına dikkat çekerek, “AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız.” şeklinde konuştu.

ŞİKAYET YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Uraloğlu, yeni düzenlemeyle bu alanda hizmet sunan şirketlerin denetim altında olacağını belirterek, “Daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DÜZENLEME

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, “Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz.” dedi.

KAIT DIŞI HİZMETLERİN ENGELLENMESİ

Son olarak, Uraloğlu, düzenleme ile birlikte kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirtti. “Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.