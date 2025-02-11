Kuş Gribi Alarmı: Bilim İnsanları Endişeli

H5N1 VİRÜSÜNDEKİ D1.1 MUTASYONU

H5N1 virüsünün D1.1 versiyonunun, insanlarda daha kolay çoğalmasına imkan tanıyan bir mutasyon içerdiği belirtiliyor. Polskieradio’nun haberine göre, D.1 mutasyonlu H5N1 kuş gribi virüsünün, insanlar için ölümcül olduğu ifade ediliyor. Bu yılın başında Louisiana’da, söz konusu mutasyona sahip 65 yaşındaki bir adam kuş gribinden hayatını kaybetti. Kanada’da ise, kuş gribinin bu varyantına yakalanan bir genç ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

BİLİM İNSANLARINDAN ENDİŞE

Bilim insanları, virüsün inekler arasında yayılmaya devam etmesi durumunda ciddi bir sorun olabileceğinden endişe duyuyor. İmmünolog ve eski federal sağlık görevlisi Rick Bright, Fortune’a yapmış olduğu açıklamada, “Eğer bu virüs inekler arasında yayılmaya devam eder ve daha fazla insanı enfekte ederse, bu ciddi bir sorun olabilir” şeklinde uyarıda bulundu. Bright ayrıca, “Eğer bu virüs insanlara bulaşırsa, şu ana kadar sığırlarda görülen B3.13 mutasyonundan çok daha ciddi hastalıklara yol açabilir” diyerek kaygılarını dile getirdi. “Kuş gribi virüsünün neden olduğu bir pandemiye daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştık” ifadesini de kullandı.

D1.1 GENOTİBİ VE YAYILIM RİSKİ

D1.1 genotipi, Kuzey Amerika’daki yabani kuşlarda, memelilerde ve kümes hayvanlarında tespit edildiği için, hastalığın ineklere de yayılması bilim insanları için şaşırıcı değil. Ancak virologlara göre, Nevada’daki süt sığırcılığı sürülerinde yeni bir mutasyon tespiti, kuş gribinin yayılmasında bir dönüm noktası olabiliyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri eski müdürü ve veteriner hekim Juergen Richt, Fortune dergisine verdiği röportajda, D1.1’in insanlar için daha virülan olduğu göz önüne alındığında, bunun halk sağlığı açısından daha büyük bir risk oluşturabileceğini belirtiyor.

HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Olası bir pandemiyle mücadele, yeni ABD başkanının alacağı kararlarla daha da zorlaşabilir. Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump yönetimi, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda (HHS) binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Üst düzey kamu sağlığı yetkililerine, çalışanları rollerinin önemine göre sıralamaları talimatı verildiği bildiriliyor. Epidemiyologlar, bu kesintiler ve işten çıkarmaların kuş gribi salgınlarının izlenmesini ve yeni ilaçların geliştirilmesini zorlaştıracağından endişe ediyor.

EĞİTLİYİ KAYNAKLAR VE ÖNLEMLER

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, H5N1 virüsü ABD’de 959 süt çiftliğini enfekte etti ve 156 milyon kümes hayvanının ölümüne yol açtı. Bu durum, ABD’de arz sıkıntısı nedeniyle yumurta fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Kuş gribinden korunmak için alınabilecek bazı önlemler şöyle:

Hijyen kurallarına uyulması önemlidir. Eller sık sık sabun ve suyla yıkanmalı, özellikle kümes hayvanlarıyla veya yabani kuşlarla temas sonrası. Eğer ellerde kir veya dışkı varsa, alkol bazlı el dezenfektanları da kullanılabilir.

Hayvanlarla temasın sınırlandırılması faydalı olup, kümes hayvanları veya yabani kuşlarla teması azaltmak gereklidir. Koruyucu kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmeli, kuş gribinin yaygın olduğu bölgelerde çalışanlar maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu giysiler kullanmalıdır.

Etkili aşılama sağlanmalıdır. Kuş gribine karşı aşılanma ile hastalık riski önemli ölçüde azalır. Aşılar, sağlık otoriteleri tarafından önerildiği için, bu önerilere uyulması önemlidir.

Enfekte hayvanlardan kaçınılmalı ve kuşlar arasında hastalık belirtisi görüldüğünde yetkililere bildirilmelidir. Enfekte kuşlar hızla karantina altına alınmalı ve tedavi edilmeli.

Son olarak, yumurta ve etin iyi pişirilmesi, kuş gribi virüsünün pişirme işlemi sırasında öldüğünden dolayı önem taşır. Ayrıca, yerel sağlık otoritelerinin talimatlarına dikkat edilmelidir.