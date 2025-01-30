Kuş Sayıları İklim Değişikliğiyle Artıyor

ÇANAKKALE’DE KUŞ SAYILARINDA ARTIK GÖZLENİYOR

Çanakkale’de 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirildi ve kuş sayılarında belirgin bir artış gözlemlendi. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, “Son 5 yıllık verilere baktığımız zaman son 2 yılda Çanakkale’de kuş sayılarında arttığını gözlemledik. Bunun en büyük nedenlerinden biri özellikle Avrupa’da kar, soğuk hava ve don olaylarının çok olması nedeniyle kuşların daha çok güneye inmesi olarak değerlendirebiliriz” diye açıkladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, su kuşlarının envanterine yönelik olarak bu sayımı ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirdi.

KAVAK DELTASI’NDA EN YÜKSEK KUŞ SAYISINA ULAŞILDI

Cenk Polat, Çanakkale’de Kavak Deltası’nın önemli bir nokta olduğunun altını çizdi. “Bu sene en yüksek kuş sayısına Kavak Deltası’nda ulaştık. Özellikle flamingolar, pelikanlar ve diğer su kuşlarını izleme şansımız oldu. Aynı zamanda nesli tehlike altında olan kuş türlerini de gözlemledik. Çanakkale’nin çeşitli sulak alanlarında bu çalışmayı sürdürdük. Kavak Deltası, Çardak Lagünü, Umurbey Deltası ve Kumkale Deltası gibi alanlarda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda kuş sayılarının gayet güzel olduğunu gördük. Bunun sebepleri arasında Avrupa’da kışın sert geçmesinin etkisi, kuşların buraya yönelmesine neden oldu” ifadesini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KUŞ POPÜLASYONUNU ETKİLİYOR

Cenk Polat, her yıl sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirtti. “Her yıl sıcaklıklar artıyor. 2023 ve 2024 yıllarına baktığımızda sıcaklıkların en yüksek seviyelere çıktığını görüyoruz. Bu durum kuş sayıları ve popülasyonunda büyük değişimlere yol açıyor. Örneğin, 1-2 hafta sonra daha sıcak hava şartlarında kuşlar tekrar kuzeye, Avrupa’ya dönebilir. İklim değişikliğinin kuşlar üzerinde büyük bir etkisi var. Su kuşları, özellikle ördeklerin sayıları azalıyor. Yeşilbaş türü, 20 yıl önce oldukça fazla iken şu anda sayıları yüzde 80 azalmış durumda. Avcılığın daha kontrollü hale getirilmesi önemli bir konu. Bu sorun birçok nesli tükenme tehlikesi altında olan türde de görülmekte” dedi.