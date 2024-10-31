Kuşadası’ndaki Uçak Batığı Dalış Noktası

Kuşadası’ndaki Uçak Batığı Dalış Severlerin Yeni Gözdesi

Aydın’ın popüler turistik ilçesi Kuşadası, 2016 yılında sualtı dünyasına kazandırılan bir uçak batığı sayesinde dalış tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. 19 metre derinlikte, Kuşadası sahillerinde yer alan bu batık, dalış meraklıları için büyüleyici bir deneyim sunuyor ve hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettiği önemli bir nokta haline geliyor.

Dalış Eğitmeninin Vurgusu

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası’nın deniz altı güzelliklerini tanıtma çabalarına büyük katkıda bulunan uçak batığının sualtı tutkunları için bir cazibe merkezi olduğunu belirtiyor. “Yabancı ülkelerden Kuşadası’na yalnızca dalış için gelen misafirlerimiz var. Her gün uçağa dalış yapıyoruz; özellikle sualtı fotoğrafçıları için çok cazip bir nokta” diyor. Bu batığın bulunduğu alan, ziyaretçilerin dalış fotoğraflarında Kuşadası’nı tanıtarak ilçenin uluslararası alanda tanınmasına yardımcı oluyor.

Uçak Batığı ve Kuşadası’nın Turizm Değeri

Saraçoğlu, bu özel projenin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor ve uçak batığının Kuşadası’nın sualtı turizmi açısından önemli bir marka değeri taşıdığına dikkat çekiyor. Bu batık, hem dalış deneyimlemek isteyenler için bir fırsat sunuyor hem de bölgenin turistik cazibesini artırarak Kuşadası’nın uluslararası arenada daha çok tanınmasına katkıda bulunuyor.