Kütahya’da 3 Kilo Bebekten Tümör Çıktı

KÜTAHYA’DA MUCAHİRE OPERASYON

Kütahya’da gerçekleşen mucizevi bir operasyonla hayata tutunan bebek, tıp literatürüne adını yazdırdı. Mustafa ve Fatma Kara çifti, erkek bebeklerinin doğumu için Kütahya Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Acil bir sezaryen ile dünyaya gelen bebekte boynunda tümör bulunduğu belirlendi. Doğum sonrası yoğun bakımda tedavi edilen bebek, bir hafta sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın ve diğer uzman doktorlardan oluşan ekip tarafından ameliyat edildi.

TÜMÖR BAŞARIYLA ALINDI

Ameliyatı gerçekleştiren ekip, bebeğin boynundaki 445 gramlık tümörü başarıyla çıkardı. Prof. Dr. Tayfun Aydın, operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 34 haftalık doğan ve 3 kilo 700 gram ağırlığındaki bebeğin doğum sırasında hava yollarının tıkalı olduğunu belirtti. Aydın, “Bebek, normal şartlarda yaşama şansı çok düşüktü. Kordonun yeterli uzunluğu sayesinde 12 dakikada hava yolu güvenliği sağlandı. Bir hafta sonra yaptığımız ameliyatta, boynundaki tümörü çıkardık. Bebek, operasyon sonrası rahat nefes almaya başladı. Bu, dünyada yedinci vaka olarak tıp literatürüne girecek bir başarı” şeklinde konuştu.

AİLENİN SEVİNCİ

Bebeğe “Mehmet Eymen” ismi verildi. Annesi Fatma Kara, zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, “Tümör alındıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu başarılı operasyon, tıbbi nitelikte bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor ve gelecekte benzer vakalar için önemli bir referans oluşturuyor.