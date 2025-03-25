Kütahya’da Cinayet Zanlısı Firar Etti

CİNAYETİN DETAYLARI

Kütahya’nın İnköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Ali Osman Y. büyük bir dehşet sergiledi. Katil zanlısı, karısı Havva Y. (55) ile başlayan saldırısını, pompalı tüfekle gerçekleştirdi. Ardından Sefa T. isimli bir kişiyi de av tüfeği ile öldürdü.

ŞÜPHELİYİ BULMA ÇABALARI

Cinayetlerin ardından, şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili incelemelerini ve soruşturmasını sürdürüyor.