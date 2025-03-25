Kütahya’da Cinayetlerin Failleri Aranıyor

CİNAYET OLAYI KÜTAHYA’DA MEYDANA GELDİ

Kütahya’nın İnköy Mahallesi’nde korkunç bir cinayet olayı gerçekleşti. 59 yaşındaki Ali Osman Y., 55 yaşındaki eşi Havva Y.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından, Sefa T. isimli bir başka kişiyi av tüfeği ile hayatından etti.

ŞÜPHELİ KAÇTI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İki cinayetin işlenmesinin ardından şüpheli Ali Osman Y. olay yerinden kaçmayı başardı. Bölgedeki güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Jandarma ekipleri, yaşanan dehşet verici durumda inceleme ve soruşturma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.