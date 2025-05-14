Kuvvetli Rüzgar Ve Sel Uyarısı

METEOROLOJİK TAHMİNLER AÇIKLANDI

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan yağışlar, öğle saatlerine doğru beş bölgeye yayılıp etki gösteriyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun güney bölümünde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş bekleniyor.

YAĞIŞLAR GÜN İÇİNDE YAYILACAK

Sabah saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olan yağışlar, öğle saatlerine yanaşırken Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevresine kadar yayılacak. Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA KOŞULLARI

Marmara Bölgesi: Genel hava durumu parçalı ve az bulutlu. Kırklareli çevresinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış görülebilirken, İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de yağış beklenmiyor.

Ege Bölgesi: Afyonkarahisar ve Denizli’de öğle saatlerinde yerel sağanak yağış olabiliyor. İzmir ve Muğla parçalı ve çok bulutlu, ilerleyen saatlerde az bulutlu bir hava bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Genel olarak bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana ve Hatay kıyılarında akşam saatlerinde kuvvetli yağış görülebilirken, Antalya ile Isparta’da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri öngörülüyor.

AIR HAVA DURUMUNA GÖRE GÜNCELLEME

İç Anadolu Bölgesi’nde, Çankırı ve Kırıkkale’de öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olabiliyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’de sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’de Bolu, Kastamonu ve Sinop’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Zonguldak’ta ise parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU’DA YEREL YAĞIŞLAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van hariç bölge genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış görülebiliyor. Malatya ve Van çevresinde de öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olabiliyor. Bölgenin güneyinde rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA UYARILAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak sağanak yağış bekleniyor. Mardin, Batman ve Siirt’te yer yer kuvvetli yağış görülebiliyor. Toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde düşüş bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarın etkili olacağını (40-60 km/saat) bildirdi. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Ayrıca, sel, su baskınları ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.