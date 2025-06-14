Kuvvetli Sağanak İçin Uyarı Geldi

SON TAHMİNLERİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında kalması, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı yer yer çok bulutlu hava durumu gözlemlenecek. Trakya’nın batısından Toroslar mevkiine, İç Anadolu’nun güney ve doğusundan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısına kadar olan bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelecek. Diğer yerlerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması muhtemel.

BÖLGESEL HAVA DURUMU DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava durumu olacağı, Trakya’nın batısında yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nde ise hava parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu, yüksek kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. İç Anadolu bölgesinde ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yerel sağanak yağışlar görülebiliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA YEREL YAĞIŞLAR VAR

Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir hava durumu geçeceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava durumu, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli yağışlar olabileceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı da bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise az bulutlu ve açık bir hava durumu geçirecek; bu bölgedeki toz taşınımı dikkat çekiyor.