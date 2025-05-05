Kuvvetli Yağış, Fırtına Ve Toz

HAVADURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için hava durumu öngörülerini duyurdu. Ülkenin güney, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Bazı alanlarda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde rüzgarın 50-70 km/saat hızda kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, olumsuz durumlar karşısında dikkatli olunmasını öneriyor.

TOZ TAŞINIĞI UYARISI

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum ulaşımda sorunlara, hava kalitesinde azalmaya, görüş mesafesinde düşmeye ve çamur şeklinde yağış oluşumuna neden olabiliyor. Vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatılıyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İstanbul 12°C-24°C, Edirne 12°C-30°C.

Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. İzmir 15°C-28°C, Denizli 13°C-27°C.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, bazı kesimlerde sağanak yağış. Adana 13°C-24°C, Antalya 14°C-23°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Nevşehir ve Kayseri’de akşam saatlerinde yağış. Ankara 8°C-21°C.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Siirt’te kuvvetli yağış. Erzurum 4°C-16°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Diyarbakır ve Siirt’te yerel yağış. Diyarbakır 14°C-24°C.

SICAKLIK TAHİNLERİ

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.