Kuyumcu 120 Milyon Dolandırdı, 14 Gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, merkez Akdeniz ilçesinde kuyumcu Ö.A.’nın, müşterilerinin satın aldığı altınlar ile bozdurulan altınların ödemesini yapmadığına dair alınan ihbar üzerine inceleme başlattı. Kuyumcunun bir süredir kapalı olduğu dönemde, 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

MÜŞTERİLERDEN ALTIN TALEBİ

Müşterilerin bazıları, altınlarını tekrar almak amacıyla kuyumcuya bırakırken, bazıları çeyrek altınlarını ileride bileziğe dönüştürmek üzere iş yerinde biriktirdi. Ayrıca, kimilerinin kazanç vaadiyle kuyumcuya altınlarını verdiği ortaya çıktı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyon sonucunda kuyumcu Ö.A., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Operasyonda aralarında iş yeri müdürünün de bulunduğu toplam 13 şüpheli, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 7 milyon TL değerinde altın, Türk Lirası, döviz ve birçok belgeye el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.