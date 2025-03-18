Kuyumcu 120 Milyon TL Dolandırıcılık Yaptı

DOLANDIRICILIK DAVASI BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, merkez Akdeniz ilçesinde kuyumcu Ö.A.’nın, müşterilerinin aldığı altınlarla bozdurulan altınların parasını ödemediği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Uzun bir süredir kapalı olan kuyumcunun, 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

MÜŞTERİLER ALTINLARINI VERDİ

Bazı müşterilerin altınlarını daha sonra almak amacıyla kuyumcuya bıraktığı; bazı müşterilerin ise çeyrek altınlarını ileride bileziğe dönüştürmek için iş yerinde biriktirdiği tespit edildi. Öte yandan, bazı müşterilerin yüksek kazanç vaadi ile altınlarını kuyumcuya teslim ettiği öğrenildi.

OPERASYONDA YAKALANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonda kuyumcu Ö.A., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Bunun yanı sıra iş yeri müdürünün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 7 milyon TL değerinde altın, TL, döviz ve birçok belgeye el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.