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Kuzey Afrika Çöl Tozu Etkili Oldu

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KÜRESEL HAVA OLUMSUZLUĞUNDA BÜYÜK SAHRA TOZU

Yunanistan, Kuzey Afrika üzerinden gelen ve “Büyük Sahra tozu” olarak bilinen çöl tozunun etkisi altına girdi. Bu toz bulutları, Atina’nın üzerinde tamamen yoğunlaşırken, şehir genelinde görüş mesafesinde önemli bir düşüş meydana geldi. Vatandaşlar bu durum karşısında zor anlar yaşarken, uzmanlar özellikle solunum rahatsızlıkları bulunanlar için dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

TÜM ÜLKEYİ ETKİLEYEN TOZ TAŞINIMI

Çöl tozu, yalnızca Atina’yla sınırlı kalmadı. Girit Adası, Mora Yarımadası, Orta Yunanistan ve Ege kıyılarında da etkili olan bu toz taşınımı, gökyüzünü sarımsı bir renge dönüştürdü. Bu durum, birçok bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkileyerek, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

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