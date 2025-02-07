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Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı

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METEOROLOJİK UYARILAR

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğini öngörüyor. Fırtınanın, pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirip kaybetmesi bekleniyor.

FIRTINA ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege’nin kuzeyinde halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (09.02.2025) günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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