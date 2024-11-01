kuzey-kore-askerleri-rusya-da-bulunuyor

KUZey KORE VE RUSYA ARASINDAKİ ASKERİ İŞBİRLİĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, son dönemlerde sıkça tartışılan Kuzey Kore ve Rusya’nın askeri işbirliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un katıldığı “2+2” bakanlar toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

KUZey KORE ASKERLERİNİN SAYISI VE YERLEŞİMİ

Blinken, “Şu anda Rusya’da toplam 10 bin kadar Kuzey Kore askeri olduğunu değerlendiriyoruz. En son bilgiler bu Kuzey Kore güçlerinin 8 bin kadarının Kursk Bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor” dedi. Ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin henüz Ukrayna’ya karşı Rusya’nın yanında savaşa girmediğini belirtti ve “Ancak önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.