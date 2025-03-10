Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye Tepki

KUZEY KORE’DEN SERT TEPKİ

ABD ve Güney Kore’nin bugün başlayacağını duyurduğu ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı, Kuzey Kore’den sert bir tepki aldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Güney Kore’nin Pyongyang’ın uyarılarına rağmen büyük çaplı askeri tatbikatlar yapma konusunda ısrar etmesini kınadı. Açıklamada, “ABD ve Güney Kore’nin geleneksel olarak sahnelediği bu savaş tatbikatlarının temeli, rejimimizin çöküşünü sağlamaya çalışan ısrarlı ve değişmez işgal hırsı yatmaktadır” ifadeleri yer aldı.

GERGİNLİK RİSKİ ARTMAKTADIR

Açıklamada, Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın çatışma riskini artırdığı savunuldu ve “Bu, iki taraf arasındaki gerginliği tek bir kaza atışıyla gerçek savaşa dönüştürebilecek tehlikeli ve kışkırtıcı bir eylemdir” uyarısına dikkat çekildi. Ayrıca, ABD’nin hükümet değişikliğinden sonra Kuzey Kore’ye karşı politikalarını sürdürdüğü belirtilerek, “ABD ile Kuzey Kore arasındaki siyasi ve askeri gerilim, ülkemize yönelik çılgın savaş oyunları nedeniyle artık patlama noktasına gelmiş, giderek daha tehlikeli bir hal almıştır” ifadesi kullanıldı.

ABD’Yİ ZAYIFLATAN TATBİKAT POLİTİKASI

ABD ve Güney Kore’nin Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın kapsamını genişlettiği vurgulanan açıklamada, “Açıkça görülüyor ki, ABD Özgürlük Kalkanı dahil büyük çaplı savaş tatbikatlarını aralıksız sürdürerek gerginlikten oluşan kısır bir döngü oluşturmaya çalışıyor” denildi. Ayrıca, ABD’nin eylemlerinin bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarını artırdığı belirtilerek, “ABD öncülüğündeki tatbikatların gerçek bir savaşı andırması, ülkemizin nükleer savaş tehditlerini caydırma politikasının haklılığını göstermektedir” denildi.

NÜKLEER ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Kuzey Kore’nin ABD’nin askeri güç gösterilerine yanıt olarak stratejik caydırıcılık faaliyetlerine devam edeceği kaydedilerek, “ABD, Kuzey Kore karşıtı düşmanca politikasını sürdürdükçe daha ağır bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalacak” uyarısında bulunuldu. Ayrıca, Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda ve bölgede kalıcı barış sağlamak adına nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağını bildirdi.

TATBİKAT TARİHLERİ

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında Güney Kore ile birlikte ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın gerçekleştirileceği belirtildi. Bu tatbikatın, Washington – Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Kuzey Kore, daha önce de tatbikatın bölgesel gerginliği artırdığını savunmuştu.