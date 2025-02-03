Kuzey Kore’den ABD’ye Tepki Açıklaması

KUZEY KORE’DEN ABD’YE CEVAP

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun “haydut devlet” tanımına tepki gösterdi ve ABD’nin güdümlü provokasyonlarına karşı bir yanıt verileceğini açıkladı. Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin beyanlarına dayandırarak bu gelişmeyi duyurdu. Habere göre, Rubio’nun yakın zamanda yaptığı bir röportajda ülkesine yönelik kullandığı “haydut devlet” ifadesi sert bir şekilde eleştirildi.

AÇIKLAMADA KULLANILAN İFADENİN ETKİLERİ

Açıklamada, Rubio’nun sözlerinin “ciddi bir siyasi provokasyon” olarak nitelendirildiği vurgulandı. İfadelerin, “egemen bir devletin imajını düşüncesizce zedelemeye yönelik” olduğu belirtildi. Ayrıca, “ABD dış politikasından sorumlu kişinin düşmanca sözleri ve eylemleri, ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı değişmeyen düşmanca politikasını bir kez daha kanıtlama fırsatı olarak görüldü” denildi.

Açıklamada, “Siyasi eğilimleri ve ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı köklü nefreti” dikkate alındığında Rubio’nun açıklamaları için “yeni bir şey yok” denildi. “Eğer Rubio, Kuzey Kore hakkında olumlu bir söz sarf etseydi, bu durum daha şaşırtıcı olacaktı” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Her zaman Kuzey Kore’nin düşmanı olan ve bundan böyle de düşmanca tavır takınmaya devam edecek ABD’nin herhangi bir provokasyonuna tahammül etmeyeceğiz, fakat buna karşı her zamanki gibi sert bir yanıt vereceğiz” denildi.

Bakan Rubio, ilgili röportajında, Kuzey Kore ve İran’a yönelik, dış politika kararları alırken “başa çıkmak zorunda olduğunuz haydut devletler” olarak tanımlamıştı. Kuzey Kore’nin bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından sonra bir ABD’li Bakan’ı doğrudan isim vererek eleştirmesi şeklinde kayıtlara geçti.