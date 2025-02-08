Kuzey Kore’den Nükleer Rest: ABD ve Batı’ya Mesaj

GÖRÜŞME SONRASI KORANDAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın Beyaz Saray’daki toplantısının ardından Kuzey Kore’den dikkat çekici bir “gözdağı” geldi. Resmi Kuzey Kore basını, ABD’nin müttefikleri NATO ve Avrupa Birliği’nin daha önce Kuzey Kore’nin “nükleer silah devleti olarak tanınamayacağını” vurguladığını belirtti. Buna ek olarak, “Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programını eksiksiz, doğrulanabilir ve geri dönülemez bir şekilde sonlandırması gerektiği yönünde modası geçmiş açıklamalarda bulundular” ifadeleri dikkati çekti.

ABD VE BATI’YA YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Açıklamada, dünya genelinde ABD liderliğindeki Batılı güçlerin barışı tehdit eden eylemleri nedeniyle daha önce hiç yaşanmamış kadar zor günler geçirildiği ifade edildi. Aynı zamanda, “ABD ve Batı’nın utanmaz jeopolitik çıkarları nedeniyle Ukrayna krizinin derinleştiği ve Orta Doğu’daki savaş döngüsünün yeniden başladığı bilinmektedir” denildi. Kuzey Kore’den gelen açıklamalarda, “Gangster benzeri” grupların, coğrafi olarak kendilerinden oldukça uzak olan Kore Yarımadası’ndaki barış ortamını bozma çabaları da eleştirildi. Buna ek olarak, “Geçtiğimiz yıl NATO ve AB üyesi ülkeler de dahil olmak üzere Batı’nın büyük kuvvetleri, ABD emriyle Kuzey Kore yakınlarına gönderildi ve nükleer savaş senaryosuna dayalı tahrik edici askeri tatbikatlar gerçekleştirdi” ifadeleri ile Kuzey Kore’nin güvenliğine yönelik tehditler vurgulandı.