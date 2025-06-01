Kuzey Kore’den Tuhaf Balon Yerleştirme

YENİ GÖRÜNTÜLER HUSUSU

Yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore’nin yan yatan ve kısmen su altında kalmış 5 bin tonluk hasarlı savaş gemisinin etrafına balon benzeri nesneler yerleştirildiğini ortaya koyuyor. Bu nesnelerin kullanım amacının henüz netleşmemesiyle birlikte, uzmanlar CNN’e yaptıkları açıklamada, bu balonların geminin yeniden yüzmesine yardımcı olma ya da insansız hava araçlarının gözlemlerinden korunma amacı taşıyor olabileceğini belirtiyor.

BALONLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Analistler, Kuzey Kore’nin gemiyi hızlı bir şekilde onarmak için bu balonları devreye soktuğunu değerlendiriyor. Güney Kore Ulusal Meclisi üyesi ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, “Görünüşe göre balonlar, gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, daha fazla su almasını önlemek için yerleştirildi” diyerek bu durumu açıklıyor. Emekli ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster ise, eğer bu nesneler gerçekten balonsa, “düşük ila orta irtifa drone keşfini” engellemeye yönelik bir adım olabileceğini vurguluyor. Ancak, gemiyi kaldırmak amacıyla balon kullanılması durumunda, bu yöntemin daha fazla yapısal hasara yol açabileceği de belirtiliyor.

GEMİNİN ÇEVRESİNDEKİ DOLULUK

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerine göre, 23 Mayıs’tan bu yana geminin çevresine bir düzineden fazla beyaz, balon benzeri nesne yerleştirildiği gözlemleniyor. Kuzey Kore devlet medyası, hasarın ilk tahminlerden daha hafif olduğunu, gövdede delik olmadığını ancak geminin yan tarafında bazı çiziklerin bulunduğunu ve kıç bölümüne bir miktar su sızdığını duyurmuştu. Onarımların yaklaşık 10 gün süreceği öngörülüyor.

TEHLİKELİ KONUMUN ETKİSİ

Geminin bulunduğu konum, kurtarma operasyonunu oldukça karmaşık hale getiriyor. Savunma araştırmaları alanında çalışan kara amacı gütmeyen CNA kuruluşundan analist Decker Eveleth, “Geminin yarısı suyun içinde, yarısı dışında. Bu, mümkün olan en kötü senaryo.” diyerek konumu değerlendiriyor. Eğer gemi tamamen batmış ya da tamamen karaya oturmuş olsaydı, operasyonun daha kolay olacağı ifade ediliyor. Eveleth, geminin alt kısmındaki yapısal omurgaya dikkat çekerek, “Geminin batık kısmını kaldırmaya çalışırsanız, omurganın bükülüp kırılma riski var. Bu da tüm geminin hurdaya dönüşmesiyle sonuçlanabilir.” şeklinde yorum yapıyor.

HASARIN NEDENİ VE KİM JONG UN’UN AÇIKLAMASI

Hasar gören deniz aracı, Kuzey Kore’nin en yeni savaş gemisiydi ve ülkenin iddialı deniz modernizasyon programının simgesi olarak görülüyordu. 21 Mayıs’ta, fırlatma mekanizmasında yaşanan bir arıza, geminin kıç bölümünün suya erken kaymasına ve gövdesinde ezilmelere yol açarak yan yatmasına neden oldu. Kuzeydoğudaki Chongjin kentinde yaşanan başarısız fırlatmaya bizzat tanıklık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, olayı bir “suç eylemi” olarak nitelendirerek, hasarın hızlı bir şekilde onarılmasını emrederek bunu “ulusal onur meselesi” ilan etti. O günden bu yana, hem hasarı telafi etmek hem de sorumluları cezalandırmak amacıyla harekete geçildi ve son olarak tersanenin baş mühendisi de dahil olmak üzere dört kişi gözaltına alındı.