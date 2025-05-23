Kuzey Kore Gemisi Kazaya Karıştı!

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, Çongjin Limanı’nda yeni bir muhribin denize indirilmesi sırasında meydana gelen kazayla alakalı olarak bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Özel bir ekip, gemiye yönelik gerçekleştirdikleri ilk incelemeler neticesinde ciddi bir yapısal hasar bulunmadığını, fakat sağ bordasında çizikler ve arka kısmında az miktarda su sızıntısı tespit ettiklerini bildirdi.

DETAYLI İNCELEME VE ONARIM SÜRECİ

Kaza sonrası Cheongjin Tersanesi’nde kapsamlı bir inceleme süreci başladı. Soruşturma ekibinde savcılık yetkilileri ve ilgili uzmanlar yer alıyor. Uzmanlar, sızan suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün süreceğini, geminin eski durumuna getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün alacağını ifade ediyor. Dün KCNA, 21 Mayıs’ta Çongjin Limanı’nda 5 bin ton ağırlığında yeni bir muhribin denize indirilmesi sırasında yaşanan ciddi kazayı bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin Haziran ayında planlanan Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarılmasını emretti.