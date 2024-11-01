“Kuzey Kore: Hwasong-19 Füze Testi Başarıyla Gerçekleşti”

KUZEY KORE FÜZE DENEMESİNİ AÇIKLADI

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesine dair bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Resmi Kuzey Kore basınında yayımlanan habere göre Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesinin en güncel versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği ifade edildi. 7 bin 687 kilometre rekor irtifaya ulaşan ve 85 dakika boyunca bin kilometre mesafe kat eden füzenin, Doğu Çin Denizi yakınlarında daha önceden belirlenen hedefi başarıyla vurduğu aktarıldı. Hwasong-19’un “dünyanın en güçlü stratejik füzesi” olduğu iddiası dikkat çekti.

STRATEJİK SİLAHLARDA ÜSTÜNLÜK VURGUSU

Kuzey Kore’nin düzenlediği son füze denemesinin, “Kuzey Kore’nin stratejik silahlı kuvvetlerinin mutlak üstünlüğünün sürdürülmesinde çığır açacağı” belirtildi. Ayrıca bu denemenin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı kaydedildi. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi artırabilecek potansiyele sahip.