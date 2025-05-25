“Kuzey Kore’nin Lideri Utanç Duydu”

DENİZE İNDİRME SIRASINDAKİ KAZA

Kuzey Kore Donanması’na ait 5 bin tonluk ikinci “destroyer” denize indirilirken, ülkenin lideri Kim Jong-Un’un önünde kızağından kayarak düştü ve hasar aldı. Olayla bağlantılı olarak üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kim, bu durumu “ihmal” ve “suç eylemi” olarak nitelendirdi. Gözaltına alınan isimlerin, tersane yetkilileri olduğu ifade edildi.

KUZEY KORE LİDERİNDEN CİDDİ YORUM

ABD’nin The Associated Press (AP) haber ajansına göre, çarşamba günü meydana gelen olay, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için bir “utanç” olarak değerlendirildi. Kim, olayın ardından “milletin prestijine utanç getiren bu olaydan sorumlu olanların cezalandırılması” talimatını verdi ve yaşanan duruma bizzat şahitlik ettiğini belirtti.

SORUMLULUKLARDAN BAZILARI GÖZALTINDA

Kuzey Kore devlet basınına yansıyan gelişmelere göre, kolluk kuvvetleri, savaş gemisinin suya indirilmesinden sorumlu tutulan Chongjin Tersanesi’nin baş mühendisini, geminin gövde kısmının inşasından sorumlu olan imalathanenin yöneticisini ve idari işler müdür yardımcısını gözaltına aldı. Ayrıca, daha önce tersane müdürü Hong Kil Ho’nun da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

OLAYIN CİDDİYETİ

Kuzey Kore lideri Kim, olayla ilgili “suç eylemi” ve “mutlak bir dikkatsizlik ve sorumsuzluk” terimlerini kullandı. Sorumlu tutulan kurumlar arasında Cephane Endüstrisi Müdürlüğü, Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi ve merkezi gemi tasarım bürosu bulunuyor. Olay sonrasında uydudan çekilen görüntülerde, kısmen mavi bir branda ile kapatılmaya çalışılan savaş gemisinin yan yattığı, bir kısmının karada, bir kısmının ise suda olduğu görünüyordu.