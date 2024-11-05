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“Kuzey Kore’nin Nükleer Güç Vurgusu”

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KIM YO-JONG’DAN TATBİKATA TEPKİ

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, Güney Kore, ABD ve Japonya’nın Kore Yarımadası yakınlarında yaptığı ortak hava tatbikatına tepki gösterdi. 3 Kasım’da gerçekleştirilen bu tatbikatın Kuzey Kore’nin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Kim, yaşanan olayların “nükleer gücü artırma politikalarının haklılığını ve aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu” ifade etti.

SAVAŞ ANLAMINA GELİYOR

Kim, “Bugün Kore Yarımadası ve bölgede rakipler arasındaki güç dengesinin bozulması kesinlikle bir savaş anlamına geliyor. Ve bu inkar edilemez nesnel bir gerçekliktir” dedi. Ayrıca, ABD ve müttefiklerinin yıl boyunca çok sayıda Kuzey Kore karşıtı askeri toplantı ve tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlattı.

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