“Kuzey Kore, Rusya’ya Destek Sağlıyor”

GÜNEY KORE’NİN İDDİALARI KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Güney Kore’nin Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya destek amacıyla Ukrayna’da konuşlandığı yönündeki iddialarının ardından yaşanan kriz derinleşiyor. Rusya’nın bu iddiaları reddetmesine rağmen, NATO bu durumu doğruluyor. NATO, Kuzey Kore birliklerinin Rusya’ya konuşlandığını ve Ukrayna birliklerinin bulunduğu Kursk sınır bölgesinde faaliyet gösterdiğini açıklıyor.

NATO’DAN AÇIKLAMA GELDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Koreli güvenlik ve savunma yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından bu bilgileri aktardı. Haftalar süren istihbarat raporlarının ardından Kuzey Kore askerlerinin varlığını doğrulayabileceğini belirten Rutte, “Kuzey Kore birliklerinin Rusya’ya gönderildiğini ve Kursk bölgesine konuşlandırıldığını teyit edebilirim.” dedi.

KRİZİN GÖSTERDİĞİ ETKİLER

Rutte, Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılmasının, Kuzey Kore’nin Rusya’nın yasadışı savaşına devam eden müdahalesinde önemli bir tırmanma anlamına geldiğini vurguladı. Bunun aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesi anlamına geldiğini söyledi. NATO, Rusya ve Kuzey Kore’ye bu eylemleri derhal durdurmaları çağrısında bulunuyor.