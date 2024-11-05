“Kuzey Kore Savaşta İlk Kez Yer Aldı”

UKRAYNA VE KUZEY KORE BİRLİKLERİ CEPHEDE BULUŞTU

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephe hattında ilk defa karşı karşıya geldiğini doğruladı. Bu durum, iki ülke arasındaki gerginliğin uluslararası düzeyde daha fazla dikkat çekmesine neden oluyor.

KUZEY KORE BİRLİKLERİ İLK DEFA ATEŞ ALTINA ALINDI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, “Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk’ta ilk kez ateş altına alındı” ifadesini kullandı. Bu açıklama, durumu daha da endişe verici hale getiriyor.