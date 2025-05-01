Kuzey Kore Yeni Bir Destroyer Tanıttı

YENİ GEMİ TANITIMI VE NÜKLEER POTANSİYELİ

Kuzey Kore, cumartesi günü bazı analistlerin kısa menzilli taktik nükleer füzelerle donatılabileceğini düşündüğü Choe Hyon adlı 5 bin tonluk destroyer sınıfı gemiyi tanıttı. Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Lee Sung-jun, Güney Kore’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu savaş gemisinin inşası için yardım teklif etmiş olabileceği yönünde ifadeler kullandı. Lee, “Ortaya çıkan silah ve ekipmanlara baktığımızda, Rusya’dan teknoloji, fon veya yardım almış olma ihtimalleri olduğuna inanıyoruz. Daha detaylı bir analiz yürütüyoruz” dedi.

SİLAHLANMA HIZLANIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang’ın resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansı’na göre, bu hafta geminin iki günlük silah testinin ilk gününü denetledi ve yetkililere “donanmanın nükleer silahlanmasını hızlandırma” konusunda talimat verdi. Kuzey Kore, “en güçlü silahlarla” donatıldığı iddia edilen destroyerin önümüzdeki yılın başlarında faaliyete geçeceğini bildirdi. Kim, test sırasında Kuzey’in gemi tabanlı ateş gücü sisteminin süpersonik seyir füzeleri, stratejik seyir füzeleri ve taktik balistik füzelerle etkin bir şekilde birleştirildiğini söyledi. Güney Kore JCS sözcüsü Lee de geminin konuşlandırılmasının muhtemelen daha fazla zaman gerektireceğini belirtti.

ASKER GÖNDERİMİ VE İŞBİRLİĞİ

Kuzey Kore, bu hafta başında Rusya’ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı. Devlet haber ajansı KCNA, Pyongyang askerlerinin Kursk bölgesindeki toprakları geri almak için muharebe operasyonlarına katıldığını bildirirken, bu doğrulama, Güney Kore ve Batılı istihbarat kurumlarının Pyongyang’ın geçen yıl Kursk’ta Rusya’ya 10 binden fazla asker gönderdiğine dair raporlarının ardından geldi. Ayrıca Rusya ve Kuzey Kore, iki ülke arasındaki derinleşen bağların sembolü olarak ilk otomobil köprüsünün inşasını duyurdu.