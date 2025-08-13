Kuzey Makedonya Türkler için cazip

Gündem

KUZey MAKEDONYA’NIN CİZİBESİ ARTIYOR

Kuzey Makedonya, Balkan coğrafyasının en güzel ülkelerinden biri olarak son yıllarda orta ve yaşlı Türklerin gözdesi haline geldi. Emekliler için yaşanabilir ülkeler arasında üst sıralarda yer alması ve sunduğu kolay yaşam standardı ile bu ülke, özellikle Türkiye’den gelenlerin ilgisini çekiyor.

TÜRK NÜFUSU ARTARKEN, YABANCI YATIRIMLAR YÜKSELİYOR

Ülkede başta Üsküp olmak üzere birçok şehirde Türk nüfusunun artması dikkat çekiyor. Aynı zamanda, çeşitli vergi avantajlarının sağlanması nedeniyle iş insanları da Kuzey Makedonya’yı tercih etmeye başladı. Kolay şirket kuruluşu ve ardından yapılan oturum izni başvurusunun ortalama sadece 1 ay sürmesi, ülkede iş yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu nedenlerle Kuzey Makedonya, yatırımcılar ve göçmenler için bir cazibe merkezi haline geliyor.

