Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi bölgesinde, saat 06.15 sıralarında gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne gitmekte olan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı ve devrildi.

KAYBEDİLEN HAYATLAR VE YARALILAR

Olayda, ilk belirlemelere göre otobüste yer alan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Aydın’da Çalışanlara Yüzde 23 Zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşları yüzde 23 artışla güncellendi. Bu zam, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

