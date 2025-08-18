Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

KAZA AYRINTILARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrilme kazası yaşandı. Kaza, sabah saat 06.15 sularında İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nin Paşaköy mahallesi noktasında meydana geldi. Tokat’tan Tekirdağ yönüne doğru seyir eden yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve devrildi.

Olayla ilgili yapılan ilk belirlemelere göre, otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü yaşamını yitirdi. Ayrıca, kazada yaralanan 20 kişinin de bölgedeki hastanelerde tedavi süreçleri başladı. İstanbul Valiliği, olayın detaylarının araştırılması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.