Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

OTOBÜS DEVRİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, saat 06.15 sularında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve sonrasında devrildi.

ÜÇ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yapılan ilk değerlendirmelere göre, otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti. Yaralanan 20 yolcu ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği, durum hakkında bilgi vererek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.