Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

kuzey-marmara-otoyolu-nda-otobus-devrildi

OTOBÜS DEVRİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, saat 06.15 sularında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve sonrasında devrildi.

ÜÇ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yapılan ilk değerlendirmelere göre, otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti. Yaralanan 20 yolcu ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği, durum hakkında bilgi vererek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖNEMLİ

Dünya

FOMC Eylül’de Faiz İndirecek Mi?

Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimi konusundaki görüşlerin bölünmüş kalması öngörülüyor.
Dünya

Ekvador’da Bilardo Salonuna Saldırı: 7 Ölü

Ekvador'da bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Olay, maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.