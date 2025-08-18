Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

KAZA SAATİ VE YERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, 06.15 sıralarında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne seyir eden yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

ZARAR GÖREN YOLCULAR

Olayda, otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti. Ayrıca, 20 yolcu da yaralandı. Yaralıların tedavisi için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı bildiriliyor. İstanbul Valiliği, bu durumu kamuoyuna duyurdu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.