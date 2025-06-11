L.A. Olayları Etnik Yapıyı Tartışmaya Açtı

GÖÇMEN POLİTİKALARI VE KAOS

Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sert uygulamaları, ülkeyi ciddi bir kaos ortamına sürüklemiş durumda. Amerika’nın en kalabalık şehirlerinden birisi olan Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından yapılan düzensiz göçmenlere ait baskınlar ve sınır dışı etme politikaları, büyük çapta protestoların patlak vermesine neden oldu. Göçmenlerin varlığını korumak isteyen bazı kesimler sokaklara çıkarak gösterilere devam ederken, Başkan Donald Trump yönetimi bu olaylara karşı duruşunu sürdürmeye devam ediyor.

MEXİKA BAYRAĞI PROTESTOLARDA SEMBOL OLDU

Sosyal medya üzerinden yayımlanan bazı görsellerde, göstericilerin taşıdığı Meksika bayrağı, protestoların “sembolü” haline geldi. Meksika bayrağı, özellikle Meksika kökenli 3,4 milyondan fazla insanın yaşadığı ve “diasporanın başkenti” olarak adlandırılan Los Angeles’ta, göçmenlikle ilişkili protestolarda sıkça ön plana çıkıyor; ancak Cumhuriyetçi partililer tarafından bu duruma karşı eleştiriler yükseliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Yabancı bayrak taşıyan isyancılar görevlilere saldırıyor.” sözleriyle bu duruma dikkat çekti. Trump’ın sağ kolu olan Stephen Miller da protestocuları “yabancı uyruklu, yabancı bayrak sallayan isyancılar” şeklinde tanımladı. Olayların ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles’ta yaşayan Meksikalılara provokasyonlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yaşanan olaylar, ABD’nin Meksika yönetiminden satın aldığı toprakları yeniden gündeme getirmiş durumda. ABD, geçmişte Meksika topraklarını satın alırken kazandığı toprak gelirlerini ve tarihsel süreci okuyucularımıza sunuyor.

MAKYNTALANAN TOPRAKLAR VE TARİHİ ARKA PLAN

Amerika kıtası, yerli halkların ellerinden alınan topraklar üzerinde şekillenen ABD, zamanla mevcut topraklarının yaklaşık yüzde 40’ını kolonici güçlerden ve bölgedeki devletlerden satın alarak elde etti. Bunların arasında, günümüzde düzensiz göçmen sorunuyla boğuşan Meksika’ya ait topraklar da bulunuyor.

FRANKLIN PIERCE DÖNEMİ VE SAVAŞ SONRASI ANLAŞMA

Texas’ın ABD’ye 28’inci eyalet olarak dahil olmasının hemen ardından başlayan ve 1846-1848 seneleri arasında devam eden ABD-Meksika Savaşı, Rio Grande ve Gila nehirlerinin iki ülkenin sınırı olarak belirlendiği Guadalupe-Hidalgo Antlaşması ile sonuçlandı. Antlaşma koşullarına göre, Meksika, 15 milyon dolarlık bir ödeme ve Meksika’nın ABD vatandaşlarına olan 3 milyon dolardan fazla borcunun ABD tarafından üstlenilmesi karşılığında, yaklaşık 1 milyon 300 bin kilometrekarelik alanı Washington yönetimine devretmeye razı oldu. Söz konusu topraklar, Meksika’nın savaş öncesindeki sahip olduğu topraklarının yarısından fazlasını oluşturuyordu.

GADSDEN ANLAŞMASI VE SINIR ÇELİŞKİLERİ

Guadalupe-Hidalgo Antlaşması ile savaşın resmi sonu gelmiş olsa da, iki ülke arasında Mesilla Vadisi’ne dair tartışmalar nedeniyle gerilim sürdü. 1853’te Meksikalı yetkililerin Amerikalıları bu tartışmalı bölgeden sürmesiyle dönemin ABD Başkanı Franklin Pierce, problemi çözebilmek amacıyla diplomat James Gadsden’ı görevlendirdi. Gadsden, dönemin Meksika Devlet Başkanı Antonio Lopez de Santa Anna ile görüştü. Santa Anna, toprak satışına pek sıcak bakmasa da mevcut isyanları bastırmak için bir orduya ihtiyaç duymaktaydı. Sonuç olarak, 8 Haziran 1854’te gerçekleştirilen “Gadsden” anlaşması ile ABD, Arizona ve New Mexico’nun bazı bölgelerini kapsayan 77 bin kilometrekare toprak için Meksika’ya 10 milyon dolar ödedi.

LOS ANGELES’TA SÜREKLİ PROTESTOLAR

Los Angeles’ta, ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler için düzenlenen gösteriler devam ederken, Donald Trump yönetimi de olaylara karşı tepkisini göstermekteydi. ICE karşıtı protestolar esnasında birçok gösterici gözaltına alınırken, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Bazı araçlar da göstericiler tarafından ateşe verilerek tahrip edildi. Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol etmek amacıyla ilk etapta bölgeye 2 bin Ulusal Muhafız göndermiş, ardından ilave olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi daha görevlendirdiğini açıklamıştı.