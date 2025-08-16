L için Irkçı Saldırı: Liverpool Taraftarı!

ANTALYA BAHİSİ OLAYI

İngiltere Premier Ligi’nin sezon açılışında, Liverpool ve Bournemouth takımları arasında oynanan maçta, konuk takımın 25 yaşındaki Ganalı futbolcusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı sözlerine hedef oldu. Karşılaşmanın 29. dakikasında, sağ kanat oyuncusu Semenyo’ya yönelik bu ırkçı ifadeler nedeniyle hakem Anthony Taylor maçı bir süreliğine durdurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, bu ırkçı saldırıyı gerçekleştiren 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığı ve hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

SEMENYO’DAN DESTEK MESAJI

Semenyo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Açıklamasında, “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesinin bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

FUTBOLUN GÜCÜ

Liverpool’un 4-2 galip geldiği maçta iki gol atan Ganalı oyuncu, “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Premier Lig ve Liverpool, Semenyo ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, yaşanan durumu kınadı.