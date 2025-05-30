Dünya

Lakewood Park’ta Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

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OLAYIN YERİ VE DETAYLARI

Washington’ın Lakewood şehrindeki Harry Todd Parkı’nda meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi vurularak yaralandı. Olayın gerçekleşmesinin ardından hemen kolluk kuvvetleri bölgeye yönlendirildi.

YARALILAR VE DURUMLARI

Fox 13 Seattle’ın haberine göre, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve 3’ünün durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

POLİSİN AÇIKLAMASI

Lakewood polis çavuşu Charles Porche, yerel KOMO-TV’ye yaptığı açıklamada, “olay yerine vardığımızda çok telaşlı bir sahne” ile karşılaştıklarını aktardı. Porche, silahlı saldırı sırasında parkın içinde 100’den fazla kişinin bulunduğunu ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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