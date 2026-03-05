Lal Denizli’nin Uyuşturucu Test Sonucu Açıklandı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “uyuşturucu” soruşturması devam ediyor. Bu süreçte, pek çok tanınmış isim gözaltına alınarak ifadeleri alındı. Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri sonrasında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ismi de gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda, CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye davet edildi.

İFADE VERİP TEST YAPTIRMAYA GİTTİ

Geçtiğimiz hafta, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na giden Denizli, burada yasal işlemlerini tamamladıktan sonra Adli Tıp’a giderek kan ve saç örnekleri verdi.

TEST SONUÇLARI NEGATİF OLDU

Lal Denizli’ye ait yapılan uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Test sonuçlarına göre, Denizli’nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örnekler negatif çıktı.