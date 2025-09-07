Lamine Yamal, Arda Güler’le Tartıştı!

REAL MADRİD-BARCELONA REKABETİ MİLLİ MAÇA YANSIDI

Türkiye ile İspanya arasındaki maçta Real Madrid ve Barcelona rekabeti adeta sahaya taşındı. Arda Güler ile Lamine Yamal arasında yaşanan bir tartışma dikkat çekti.

TARTIŞMA SONRASI GERİLİM ARTTI

Türk milli takımı 6-0’lık önde gidiyorken yaşanan olaylar, gerilimi zirveye çıkarıyor. Kazanılan bir serbest vuruş sırasında Lamine Yamal, Arda Güler’in yanına gelerek onu kızdırmaya çalıştı. Bu anlar, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

LAMİNE YAMAL VE ARDA GÜLER ARASINDAKİ GERİLİM

İspanyol futbol medyasında sıkça karşılaştırılan Lamine Yamal ile Arda Güler arasındaki gerilim, milli maçta da kendini gösterdi. Bu olay, Türkiye-İspanya mücadelesine damgasını vurdu.