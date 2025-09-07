Lamine Yamal Arda Güler Tartıştı!

Gündem

REAL MADRID-BARCELONA REKABETİ TÜRKİYE’DE YAŞANDI

Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabet, Türkiye ile İspanya’nın milli maçı sırasında yaşandı. Lamine Yamal ile Arda Güler, karşılaşma süresince bir tartışma içine girdi.

GERİLİM 6-0 SONRASI ARTTI

Maçta kazandığımız serbest vuruşun ardından Lamine Yamal, Arda Güler’in yanına gelerek onu kışkırtmaya çalıştı. Bu anlar sosyal medya platformlarında gündem haline geldi.

İKİ FUTBOLCU ARASINDAKİ TARTIŞMA

İspanya’da sıkça karşılaştırılan Lamine Yamal ile Arda Güler arasındaki bu gerilim milli maç sırasında da kendini gösterdi.

