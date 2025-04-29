Lamine Yamal Yeni Stiliyle Açıklamalarda Bulundu

Lamine Yamal basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Genç yıldız, saçlarını boyatmasıyla ilgili olarak, “(Gülerek) Maç gününe kadar zaman daha çabuk geçsin diye yapıyorum. Evde sıkılıyorum sanırım, o kadar.” dedi.

SAÇLARIMI NEDEN BOYATTIM…

Yamal, Real Madrid taraftarlarının kendisi hakkında yaptığı yorumlarla ilgili de “Kazandığım sürece kimse bana bir şey diyemez. Kazanırlarsa konuşabilirler.” şeklinde konuştu. İlk Kral Kupası finalinde oynamanın getirdiği baskıyı hissetmediğini belirten Yamal, “Bunu baskı olarak görmüyorum, yeni bir deneyim olarak değerlendiriyorum ve tekrar yaşamak isterim. Sadece çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

MESSİ İLE KENDİMİ KIYASLAMAM

Lionel Messi ile kıyaslanması hakkında sorulan sorulara ise Yamal, “Kimseyle, hele Messi ile asla kendimi kıyaslamam. Bu tür şeyleri size bırakıyorum. Biz her gün kendimizi daha iyi yapmak için çalışıyoruz.” yanıtını verdi. Messi’nin Inter’e karşı gol atamaması hatırlatılınca Yamal, “Messi o kadar çok takıma gol attı ki, bu belki de tek istisnadır. Umarım ben atarım.” yanıtı ile dikkat çekti.

RAPHINHA’YA TEŞEKKÜR

Toplantının sonunda Raphinha’ya özel bir teşekkürde bulunan Yamal, “Raphinha bizim için çok önemli bir isim. Genç oyuncular olarak onun gibi bir kaptana sahip olmak bizim için büyük bir şans.” şeklinde konuştu.