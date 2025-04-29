Lamine Yamal, Yeni Stiliyle Konuştu

Lamine Yamal, Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal, basın toplantısında ilgi çeken açıklamalar yaptı. Saçlarını neden boyattığına dair düşüncelerini paylaşan Yamal, “(Gülerek) Maç gününe kadar zaman daha çabuk geçsin diye yapıyorum. Evde sıkılıyorum sanırım, o kadar.” dedi.

Real Madrid Taraftarlarının Yorumları

Real Madrid taraftarlarının kendisi hakkında söylediklerine de değinen Yamal, “Kazandığım sürece kimse bana bir şey diyemez. Kazanırlarsa konuşabilirler.” ifadelerini kullandı. İlk Kral Kupası finalinde ve Real Madrid’e karşı oynamanın getirdiği baskı ile ilgili ise Yamal, “Bunu baskı olarak görmüyorum, yeni bir deneyim olarak değerlendiriyorum ve tekrar yaşamak isterim. Sadece çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Messi ile Kendini Kıyaslamıyor

Lionel Messi ile karşılaştırılmasına yönelik gelen sorulara cevap veren Yamal, “Kimseyle, hele Messi ile asla kendimi kıyaslamam. Bu tür şeyleri size bırakıyorum. Biz her gün kendimizi daha iyi yapmak için çalışıyoruz.” şeklinde yanıtladı. Messi’nin Inter’e karşı gol atamamış olmasına dair hatırlatma yapıldığında ise, “Messi o kadar çok takıma gol attı ki, bu belki de tek istisnadır. Umarım ben atarım.” dedi.

Raphinha’ya Özel Teşekkür

Basın toplantısının sonunda Raphinha’ya özel bir teşekkürde bulunan Yamal, “Raphinha bizim için çok önemli bir isim. Genç oyuncular olarak onun gibi bir kaptana sahip olmak bizim için büyük bir şans.” sözlerini sarf etti.