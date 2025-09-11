Larry Ellison, Elon Musk’ı Geçti

ŞİRKETİN SATIŞ TAHMİNLERİ

Oracle CEO’su Safra Catz, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, şirketin sözleşmeye bağlı satışlarının 500 milyar doları aşacağını belirtti. Bu beklenti, Oracle’ın yapay zekâ şirketlerine sağladığı altyapı hizmetleri ile güçleniyor. Ayrıca, şirket Temmuz ayında OpenAI ile 4,5 gigawatt elektrik sağlamaya yönelik bir anlaşma imzalamıştı.

HİSSELERDEKİ BÜYÜME

Açıklama sonrasında Oracle hisseleri bir günde yaklaşık yüzde 41 oranında yükseldi. Bloomberg kaynaklarına göre bu, şirketin tarihindeki en büyük tek günlük artış olarak kaydedildi. Oracle’ın piyasa değeri 700 milyar doları geçerken, kurucu Larry Ellison’ın serveti de 101 milyar dolar artarak 393 milyar dolara ulaştı.

MUSK’IN RAKİP OLDUĞU ZİRVE

Elon Musk, 2021’den beri dünyanın en zengin insanı unvanını büyük ölçüde koruyordu. Ancak Tesla hisselerindeki düşüşle birlikte serveti 385 milyar dolara geriledi. Musk daha önce de Bernard Arnault ve Jeff Bezos’a karşı kısa süreli zirve kayıpları yaşamıştı.

ELLISON’IN YÜKSELİŞİ VE ETKİNLİKLERİ

Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison, 1977 yılında üniversiteyi bırakıp şirketi kurdu. Bugün Hawaii adası Lana’i’nin yüzde 98’ine sahip olan Ellison, Indian Wells tenis turnuvasını yeniden canlandırarak “beşinci slam” unvanını kazandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri bulunan Ellison, Beyaz Saray’daki teknoloji zirvelerinde sıkça yer alıyor ve Oracle sözleşmelerinde etkin bir rol oynuyor.