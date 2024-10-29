Lazer Işığıyla Uçağa Taciz Yapıldı

PEGASUS HAVAYOLLARI UÇAĞINA LAZER TUTULDU

Edinilen bilgilere göre, Pegasus Havayolları’na ait PC-4022 sefer sayılı Antalya-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus 320 tipi yolcu uçağı, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında lazer tutulmasına maruz kaldı. Pilot, hava trafik kontrolörüyle bağlantı kurarak, “Bulunduğumuz pozisyonda lazer tutuluyor” şeklinde bilgi verdi. Hava trafik kontrolörü durumu hemen yetkililere aktardı. Pegasus’a ait yolcu uçağı, yaşanan bu durumun ardından havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

ULAŞIM EMNİYETİNE CİDDİ TEHDİT

Uçağın kokpitine yönlendirilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ışıkların, pilotun görüşüne doğrudan etkisi olduğu ve uçuş emniyetini riske attığı ifade ediliyor. Bu tür ışıkların körlük riskinin yanı sıra, pilotun karar verme sürecinde de dikkat dağınıklığı yaratabileceği biliniyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini tehlikeye atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması durumunda 91 bin 139 lira ceza uygulanıyor. Ayrıca, ABD’de Delta Hava Yolları’na ait bir uçağa lazer tutan bir kişi, birçok kez bu suçu tekrarladığı için hapis cezasına mahkum edilmişti.