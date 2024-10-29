Lazer Işığıyla Uçak Tacizi Yaşandı

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN LAZER TUTULDU

Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazerle hedef alındı. Bu durum, o an kule ile pilot arasındaki telsiz iletişimine de yansıdı ve meraklı gözlerden kaçmadı.

TELSİZ KONUŞMASINA YANSIYAN DURUM

Uçağın pilotu, lazer tutma olayı sırasında kule ile telsiz üzerinden iletişim kurarak durumu rapor etti. Yaşanan bu tehlikeli an, hem yolcular hem de uçuş ekibi için büyük bir risk oluşturdu. Uçak, güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi, ancak bu olay, havacılık güvenliği için endişeleri artıran bir durum haline geldi.